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TEMA'dan Seyfe Gölü "çölleşmesin" çağrısı

TEMA'dan Seyfe Gölü "çölleşmesin" çağrısı TEMA Vakfı kuş cenneti Seyfe Gölü'nde çölleşmenin önüne geçilmesi için çağrısı yaptıKIRŞEHİR - TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, bir gurup gönüllü temsilciyle Kırşehir'de yer alan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde incelemelerde bulunarak, Seyfe...

10.10.2019 10:19
TEMA'dan Seyfe Gölü "çölleşmesin" çağrısı
TEMA Vakfı kuş cenneti Seyfe Gölü'nde çölleşmenin önüne geçilmesi için çağrısı yaptı
KIRŞEHİR - TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, bir gurup gönüllü temsilciyle Kırşehir'de yer alan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde incelemelerde bulunarak, Seyfe Çölleşmesin çağrısında bulundu.
Su, doğaya aittir sloganı ile çıkılan inceleme gezisinde konuşan Özer, "Seyfe Gölü, Türkiye'nin çok önemli sulak alanlarından birisi, Ramsar Sözleşmesinde yer alan ilk 300 sulak alan arasında. Sonrasında ise tabiatı koruma alanı ilan edilmiş"dedi.
Seyfe Gölünü çok önemli göç yolları kavşağı olarak tanımlayan Özer, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kuşlar Seyfe'ye Kafkaslar'dan, Avrupa üzerinden İstanbul'dan ve Balkanlardan geliyor. 250'den fazla kuş türünün Seyfe'de yaşadığı biliniyor. Bölge oldukça zengin bitki örtüsüne de sahip. Böylesi bir alan 25 yılda bilerek isteyerek ve planlanarak ne yazık ki yok edilmiş" ifadelerini kullandı. Seyfe Gölü Kuş Cennet'inde yaşanan sorunların gündemde tutulmasını ve sorunlarla birlikte çözüm önerilerinin de paylaşılması Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner tarafından sıklıkla yapılıyor.
TEMA Vakfı Ankara Temsilciliğinin Kırşehir ziyareti, Seyfe Gölü Kuş Cennet'inde yapılan incelemenin ardından şehir merkezi gezisi ile sona erdi.
TEMA'dan Seyfe Gölü

Nevzat Özer, Seyfe Gölü, Kırşehir, Ankara, Genel

Kaynak: İHA

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