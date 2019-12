'Tema İstanbul' en çevreci ve enerji tasarruflu proje seçildi

Enerji verimliliği noktasında Türkiye 'de örnek gösterilen Tema İstanbul , projede sağladığı enerji tasarrufu ve düşük karbon salınımı ile TuREEFF (Turkish Residential Energy Efficiency Financing Facility) tarafından ödüle layık görüldü.Konutlarda çevre ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da TuREEFF (Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı) tarafından düzenlenen ödül töreninde Tema İstanbul, birçok proje arasından bir adım öne çıkarak çevreci kimliği ve konutlarda sağladığı enerji tasarrufu özelliği ile vitrine çıktı. Markalı birçok projelerin yer aldığı ödül töreninde Tema İstanbul 1. Etap Konut Projesi, her yıl 325 bin kWs enerji tasarrufu ve 85 bin kg daha düşük CO (karbondioksit) emisyonu değerlerini sağlayarak Enerji Verimliliği Ödülünü Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş ortak girişimine getirdi.Tema İstanbul adına ödülü alan Genel Müdür Aydın Ayçenk, yeşil ve çevreci kimlikle Tema İstanbul'u sürdürülebilir bir yaşam alanı haline getirdiklerini ifade etti.Tema İstanbul'da A sınıfı yapı malzemeleri ve tekniklerinin kullanıldığını belirten Ayçenk; "Türkiye'nin en büyük ve ilk master planlı projesi Tema İstanbul, Avrupa Birliği standartlarının üzerindeki yapı kalitesiyle Türkiye'nin enerji verimliliği ödülüne sahip çevreci ve sürdürülebilir projesi olarak konumlanıyor. B sınıfı enerji verimliliği belgesine sahip projemiz, C seviyesindeki binalara kıyasla yüzde 20, ülke genelindeki yapı stoku ortalamasından ise yüzde 80'e kadar daha enerji verimli. Türkiye'de kullanılan elektriğin dörtte biri, enerjinin üçte biri ve doğalgazın yine dörtte biri konutlarda tüketiliyor. Uygulanan enerji verimli sistemlerle ülkemizin dış enerji bağımlılığı azaltılabilir. Bu nedenle bu tarz konut projelerinin ve kentsel dönüşümde doğru uygulamaların ülke ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınma modellerimize pozitif etkisi var. Milli bir görev sorumluluğunda yaklaştığımız enerji verimliliği konusu bizim için öncelikli bir tasarım kriteri. Bölgesinde ve sektöründe referans noktası olan Tema İstanbul, sunulan tüm olanakların sürdürülebilir olmasını sağladığı gibi, enerji verimliliği konusundaki donanımıyla da Tema İstanbul'u 'en yaşanabilir proje' olarak öne çıkarıyor." dedi.TuREEFF (Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İklim Yatırım Fonu ve Temiz Teknoloji Fonu tarafından konutlarda enerji verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlayan bir çerçeve operasyonu olarak biliniyor. - İSTANBUL