Tema Park 100 bin ziyaretçi bekliyor

/ (KURUMSAL HABER) –





RAMAZAN Bayramı için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Geçen sene Ramazan Bayramı'nda üç günde yaklaşık 65 bin kişiyi ağırladık. Bu sene hedefimiz üç günde 100 bin rakamını devirmek. Bunun için yerimiz var, tüm ünitelerimiz ve hediyelik eşya mağazalarımıza hazırız" dedi.





Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da kalan özellikle çocuklu aileler ve gençler için bir eğlence seçeneği olan İsfanbul Tema Park, bayram ziyaretine hazır hale getirildi. Maceraperest aile roller coaster'ını yeni teması ile açtıklarını belirten İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, internetten alınan biletlerde ise yüzde 50 indirim yaptıklarını belirtti.





"BURASI BAYRAMDA BAMBAŞKA BİR YER OLUYOR"





Bu sene 7'nci sezonu yaşadıklarını dile getiren Direktör Tankut Tonger, "Tema parkımız Türkiye'nin ilk, İstanbul'un tek tema parkı. Dolayısıyla bu özelliğimizle gurur duyuyoruz. Yedinci sezonumuzu yaşıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu sene de bayram coşkusu için tüm ünitelerimizle hazırız. Bayramlarda burası daha keyifli, eğlenceli, bambaşka bir yer oluyor. Geçen sene de 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, Ramazan ve Kurban Bayramlarında çok keyifli zamanlar yaşadık" dedi.





"HEDEFİMİZ ÜÇ GÜNDE 100 BİN RAKAMINI DEVİRMEK"





2018'de 1 buçuk milyon misafir ağırladıklarını ifade eden Tonger, "Alışveriş merkezimizde bu rakam yaklaşık 20 milyondu. Bu sene bu rakamı 2 milyona taşımak istiyoruz, AVM kısmında da 25 milyon bandını aşmak gibi bir gayretimiz var. Geçen sene Ramazan Bayramı'nda ise üç günde yaklaşık 65 bin kişiyi ağırladık. Bu sene hedefimiz üç günde 100 bin rakamını devirmek. Bunun için yerimiz var, tüm ünitelerimiz ve hediyelik eşya mağazalarımıza hazırız" diye konuştu.





BİLETLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM





Bayram için kampanya yaptıklarını da kaydeden Tonger, "Maceraperest dediğimiz aile roller coaster'ını yeni teması ile parkımıza tekrardan kazandırdık. Ayrıca bayram için her zamanki kampanyamızı biraz daha geliştirdik. İnternet sitesinden alınan biletlerde yüzde 50 indirim yaptık. Gelen misafirlerimiz yıl içinde sınırsız giriş sağlayan Yes Club kartını da tercih edebilirler" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul