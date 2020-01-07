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Tema Vakfı gönüllüsü öğretmenler doğa eğitimleri için buluştu

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda sınıflarında gönüllü olarak Doğa Eğitimi Programlarını uygulayacak olan öğretmenlerle "Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

07.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:45 Tema Vakfı gönüllüsü öğretmenler doğa eğitimleri için buluştu
TEMA Vakfı İl Temsilciliği tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'nda sınıflarında gönüllü olarak Doğa Eğitimi Programlarını uygulayacak olan öğretmenlerle "Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya il temsilciliği yönetim ekibi, Trakya Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ve yıl boyunca eğitim programını uygulayacak Edirne merkezde görev yapan öğretmenler katıldı.

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Şirin Çoğal tarafından toplantıya katılan öğretmenlere eğitim programlarının tanıtımı yapıldı. Çoğal, burada yaptığı konuşmada, "Okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik hazırlanan ve bir doğa eğitimi programı olan Minik TEMA, 2010 yılından bu yana gönüllü öğretmenler tarafından yürütülüyor. Bir eğitim öğretim yılı boyunca uygulanabilen programının temel amacı, çocuklara ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazandırmak.2010 yılından bu yana gönüllü öğretmenler tarafından yürütülen Yavru TEMA, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan bir doğa eğitimi programıdır. Bir eğitim öğretim yılı boyunca uygulanabilen program, 1-2. sınıflar ve 3-4. sınıflar olmak üzere iki bölümden oluşur. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan programın temel amacı; çocukların doğayla ilgili deneyimsel tecrübeler yaşamalarını, doğayı merak etmelerini ve keşfetmelerini sağlamak" dedi.

Eğitim programları öğretmenlerin gönüllü desteğiyle uygulanıyor

Çoğal, "TEMA Vakfı okul öncesinden liseye kadar eğitim sistemimizin her basamağı için çevre/doğa eğitim programları geliştirir, bugüne kadar eğitim programları ve projelerle yaklaşık 650 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Eğitim programları bu yıl Edirne merkez, Enez, Havsa, Keşan, Süloğlu, Uzunköprü olmak üzere; Lise TEMA 13, Ortaokul TEMA 23, İlkokul TEMA 41, Minik TEMA 37 okulda toplamda 114 öğretmen tarafından uygulanacaktır" dedi. - EDİRNE

Anadolu Lisesi, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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