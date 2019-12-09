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TEMA Vakfı, Hakkari'de faaliyetlerine başladı

TEMA Vakfı Hakkari İl Temsilcisi olan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sibel Canan göreve başladı.

09.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:16TEMA Vakfı, Hakkari'de faaliyetlerine başladı
TEMA Vakfı İl Temsilcisi olan Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sibel Canan göreve başladı.

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfını temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sibel Canan, bugün ülke genelinde var olan 800 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfının her zaman en büyük gücü olduğunu söyledi. Canan, "Hakkari'de doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilimizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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