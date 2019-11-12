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TEMA Vakfı, meşe tohumlarını topladı.

TEMA Vakfı Burdur İl Temsilciliğinin, her yıl geleneksel hale getirdiği" Meşe Palamudu Toplama Etkinliği"ni Kayaaltı (Gravgav) Köyü Kocapınar mevkiinde gerçekleştirdi.

12.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:46TEMA Vakfı, meşe tohumlarını topladı.
TEMA Vakfı İl Temsilciliğinin, her yıl geleneksel hale getirdiği" Meşe Palamudu Toplama Etkinliği"ni Kayaaltı (Gravgav) Köyü mevkiinde gerçekleştirdi. TEMA Vakfı Burdur İl Temsilcisi Gülser Bülbül "Meşe, kavak, akçaağaç, çınar gibi ağaçlar sonbaharda yapraklarını dökerek kışa hazırlanıyor. Bu mevsimde parklar, ormanlık alanlar, doğa bir başka güzel, birçok ağaç (Meşe, akçaağaç, çıtlık, alıç, atkestanesi, kestane vb.) tohum veriyor. Kayaaltı'nın, asırlık meşe ağaçlarının kavaklığın tüm güzelliklerini gözlerimize hapsettik. Doğa, çevre dostlarıyla güzel bir gündü. Topladığımız bu meşe tohumlarını okullarda yapacağımız etkinliklerimizde öğrenci ve öğretmenlerimiz ve gönüllülerle birlikte toprakla buluşturacağız. Bu tohumlar filizlenip yeşerecek, fidan olacak, fidanlar ağaç, ağaçlar orman olacak, tüm canlılar ondan faydalanacak. Bize bahçesini açan Kadir Kalaycı ve eşine gösterdikleri misafirperverlik için, ayrıca etkinliğimize katılan, emeği geçen herkese şahsım, TEMA ve topraklarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum " dedi. - BURDUR

Kocapınar, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

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