TEMAD'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Doğu Akdeniz'de izlenen haksız, hukuksuz, meşru olmayan politikalara bir an önce son verilmesi konusunda devletimizin ortaya koyduğu kararlı ve güçlü iradeyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dürgen, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve ilişkili devletlerin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeyi tanımadıklarını belirtti.

Ada'ya egemen bir devlet olmadığından Rum yönetiminin verdiği ruhsatların hukuki bir nitelik ve meşruiyet taşımadığını ifade eden Dürgen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgeye sınırı olmamasına karşın bölgede aktif politika yürüten ülkeleri uyarıyoruz. Egemenlik haklarımızın gasbedilmesine asla izin vermeyeceğiz. İlgili ülkelere Türkiye ve KKTC ile ortak hareket etmelerinin tüm tarafların çıkarına olacağını hatırlatmak isteriz. Her bir ülkenin kazanacağı bir yol varken Türkiye ve KKTC dışında bir yol aramanın tüm tarafların zararına olacağını belirtiyor, Doğu Akdeniz'de izlenen haksız, hukuksuz, meşru olmayan politikalara bir an önce son verilmesi konusunda devletimizin ortaya koyduğu kararlı ve güçlü iradeyi destekliyoruz."

Kaynak: AA