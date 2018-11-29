TEMAD'tan Batur'a Tam Destek

TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş ve ilçe başkanları, 'başkan Batur için her türlü desteği vermeye hazırız' dedi.

BİZE GÜÇ VERİR

Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur'a derneklerden gelen destek ziyaretleri devam ediyor. Narlıdere Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarete TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş, Narlıdere TEMAD İlçe Başkanı Necdet Akyüz, Buca TEMAD İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Koçer, Güzelbahçe TEMADİlçe Başkanı Osman Kaçmaz, Bayraklı TEMAD İlçe Başkanı Kenan Özük ve Urla TEMAD İlçe Başkanı Mustafa Büyüktarakçı katıldı. TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş ve TEMAD ilçe Başkanlarını makamında ağırlayan Başkan Batur,'Şanlı ordumuzun siz değerli mensuplarının,bize her zaman destek olduğunuzu biliyoruz. Bundan sonra da, çıktığımız yolda yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç verir' dedi. TEMAD özellikle İzmir'de geniş bir kitleye sahip olduğunu biliyorum.Bugüne kadar Narlıdere TEMAD başkanımız ve dernek mensubu arkadaşlarımızla çok güzel işlere imza attık. Birbirimize destek olduk ve çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne buraya gelerek bize destek olan TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş ve ilçe başkanlarımıza tek tek teşekkür ediyorum' dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPAMAYA HAZIRIZ

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir şubelerinin Narlıdere Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Abdül Batur'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir TEMAD adına konuşma yapan TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş "Bize ve derneğimize yaptığınız katkıları ve desteğinizi biliyoruz. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz destek için sonsuz teşekkür ederiz. TEMAD olarak bizde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığınızı tebrik ediyor sizi o koltukta görmek istediğimizi tekrar ediyoruz. Bizim Başkan Batur'a olan desteğimiz, inancımız tamdır. Üzerimize düşen ne varsa yapamaya hazırız" dedi. Konuşmaların ardından TEMAD İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş, başkan Batur'a TEMAD'a yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.