Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Temassız ödemeler 3 katına çıktı

Mart ayında Türkiye'de kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 geriledi.

07.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:19
Temassız ödemeler 3 katına çıktı
Mart ayında Türkiye'de kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 geriledi. Temassız ödeme adedinin geçen yıla göre yaklaşık 3 katına çıktığı söz konusu dönemde 2,5 milyon adet temassız özellikli kart da ilk kez kullanıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2020 yılı Mart ayı kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre Mart sonu itibarıyla toplam kart adedi yıllık yüzde 9 artarak 239 milyona ulaştı. Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, nakit çekim adedi ise geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Aynı dönemde, kartlı ödeme tutarı önceki yıla kıyasla yüzde 9 artış gösterdi ve toplam 85,5 milyar TL'ye ulaştı. Nakit çekim tutarı ise, yüzde 8 ile bir önceki aya göre daha sınırlı artarak 81,6 milyar TL oldu.

Market-gıda ödemeleri arttı

Mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektör market-gıda, elektronik eşya ve sağlık-kozmetik oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre market-gıda sektöründe yüzde 44, elektronik eşya ve sağlık-kozmetikte ise yüzde 16 oranında artış gerçekleşti. Yaşanan salgınla beraber alınan tedbirlerin de etkisiyle havayolları ve konaklama sektörlerinde yüzde 42, seyahat acentelerinde ise yüzde 33 oranında daralma gözlemlendi.

Temassız ödeme adedi geçen yıla kıyasla yaklaşık 3 katına çıktı

Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde hızlı, kolay ve hijyenik olan temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı ve 85,8 milyona ulaştı. 18 Mart itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 liraya yükseltilmesi ile birlikte daha fazla ödemede temassız ödeme teknolojisi kullanılabilir oldu. Mart ayında her 5 mağaza içi ödemeden 1'i temassız yapılırken; 2,5 milyon farklı kart ilk kez temassız ödemelerde kullanıldı. Temassız ödemeler özellikle sosyal izolasyon sürecinin başladığı mart ayının ikinci haftasında zirve yaparken, en fazla temassız ödeme yapılan sektörler market, restoran ve sağlık/kozmetik oldu.

3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı

Mart ayında her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16,5 milyar TL'ye ulaştı.

İnternetten kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörlerin başında ise market-gıda geldi. Market-gıda sektöründe internetten yapılan ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 katına çıktı ve 1,7 milyar TL oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Temassız ödemeler 3 katına çıktı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var Ekonomi
Koronavirüs kartlı ödemelerde değişime neden oldu! 3 kat artış var
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Ekonomi
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:19: "Yenilenebilir enerjide teşvikler arttırılmalı" - Ekonomi 13:19: İstanbul'a yapılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı - Ekonomi 13:19: Fındık ve mamulleri ihracatı martta yüzde 53,3 arttı - Ekonomi 13:19: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 13:16: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 12:26: Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı - Ekonomi 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:34: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:33: Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi - Ekonomi 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 10:52: Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak - Ekonomi 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler