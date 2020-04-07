Temassız ödemeler Mart'ta üç katına çıktı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, Mart ayında Türkiye 'de kartlı ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.0 artarken, nakit çekim adedi ise yüzde 14 geriledi. Temassız ödeme adedinin geçen yıla göre yaklaşık üç katına çıktığı bu dönemde 2.5 milyon temassız özellikli kart da ilk kez kullanıldı.

BKM verilerine göre Mart sonu itibarıyla toplam kart adedi yıllık yüzde 9.0 artarak 239 milyona ulaştı. Kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 9.0 artışla 85.5 milyar liraya ulaştı. Nakit çekim tutarı ise, aylık bazda yüzde 8.0 artarak 81.6 milyar liraya çıktı.

Mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektör market-gıda, elektronik eşya ve sağlık-kozmetik oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre market-gıda sektöründe yüzde 44, elektronik eşya ve sağlık-kozmetikte ise yüzde 16 artış gerçekleşti.

Yaşanan salgınla birlikte alınan önlemlerin de etkisiyle havayolları ve konaklama sektörlerinde yüzde 42, seyahat acentelerinde ise yüzde 33 daralma gözlemlendi.

BKM'den yapılan açıklamada, "Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde hızlı, kolay ve hijyenik olan temassız kartlarla yapılan ödeme adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç katına çıktı ve 85.8 milyona ulaştı" denildi ve şöyle devam edildi:

"18 Mart itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 250 liraya yükseltilmesi ile birlikte daha fazla ödemede temassız ödeme teknolojisi kullanılabilir oldu. Mart ayında her 5 mağaza içi ödemeden 1'i temassız yapılırken; 2,5 milyon farklı kart ilk kez temassız ödemelerde kullanıldı. Temassız ödemeler özellikle sosyal izolasyon sürecinin başladığı mart ayının ikinci haftasında zirve yaparken, en fazla temassız ödeme yapılan sektörler market, restoran ve sağlık/kozmetik oldu."

Mart ayında her 5 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten yapılırken, 3 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 16.5 milyar liraya ulaştı.

İnternetten kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörlerin başında ise market-gıda geldi. Market-gıda sektöründe internetten yapılan ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2.5 katına çıktı ve 1.7 milyar lira oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA