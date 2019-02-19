Tembel Gelin Tatlısı ??? Deneyenlerden Tam Not ??

Kaynak: Youtube

Pratik olması ve sunumunun güzelliği ile herkesin tercih sebebi olacak Kakaolu Fincan Tatlısı hafifliği ile de sizlerden tam puan alacak. Dışındaki hindistan cevizi ile damaklarınız da unutulmaz bir iz bırakacak Kakaolu fincan tatlısı hızlıca yapılabilecek tarifler arayanların defterlerinde mutlaka olmalı. Biz bu tatlıyı kakaolu yaptık ancak siz isteğinize bağlı olarak sade yada daha farklı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinin gelmesi ile de sütlü tatlılar tercih sebebi olacaktır. Davet masalarında, çay saatlerinde yoğun ilgi görecek, 1 tanenin asla yetmeyeceği Kakaolu fincan tatlısı nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )