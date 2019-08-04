Haberler» Güncel» Haber

Temel atma töreninden bir ilginç görüntü daha! Ekrem İmamoğlu, o anları böyle izlemiş

Egemen Bağış'ın temel atma töreni sırasında ellerini AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın ellerinin üzerine koyması sosyal medyada gündem olurken, Ekrem İmamoğlu'nun o esnada çekilen ve yeni ortaya çıkan fotoğrafı da büyük ses getirdi.

04.08.2019 16:02
Temel atma töreninden bir ilginç görüntü daha! Ekrem İmamoğlu, o anları böyle izlemiş

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, dün İstanbul'da gerçekleşen Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın temel atma butonuna bastığını düşünerek kendisine destek vermiş ve Çamlı'nın elinin üzerine, ellerini koymuştu.

Tören sırasında yaşanan bu olay gündem yaratırken, bugün ortaya çıkan bir başka fotoğraf da büyük ses getirdi.

İMAMOĞLU KAMERAYA BÖYLE YAKALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan olay sırasında Egemen Bağış'a bakışı kameralara böyle yakalandı.

İşte o fotoğraf;

Temel atma törenindeki ilginç görüntü sosyal medyayı salladıTemel atma törenindeki ilginç görüntü sosyal medyayı salladı


Ahmet Hamdi Çamlı, Ekrem İmamoğlu, Egemen Bağış, Çamlı, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
17:01   Kızıl Khmer örgütü liderlerinden Nuon Chea öldü
17:01   Alanya'da nemden bunalan sahile koştu
17:00   Honduras'daki dang humması salgını
16:59   Otomobil, kamyona ve bariyerlere çarptı; anneanne öldü, dede- torun yaralı
16:59   ANTALYA Alanya'da nemden bunalan sahile koştu
16:58   Sarıoğlan'da çıkan yangında, 6 küçükbaş telef oldu
16:58   HDP'li belediyeden ağaç katliamı