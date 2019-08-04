Temel atma töreninden bir ilginç görüntü daha! Ekrem İmamoğlu, o anları böyle izlemiş

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, dün İstanbul'da gerçekleşen Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Temel Atma Töreni'nde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın temel atma butonuna bastığını düşünerek kendisine destek vermiş ve Çamlı'nın elinin üzerine, ellerini koymuştu.

Tören sırasında yaşanan bu olay gündem yaratırken, bugün ortaya çıkan bir başka fotoğraf da büyük ses getirdi.

İMAMOĞLU KAMERAYA BÖYLE YAKALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan olay sırasında Egemen Bağış'a bakışı kameralara böyle yakalandı.

İşte o fotoğraf;