13 Aralık 2018 Perşembe 14:53



13 Aralık 2018 Perşembe 14:53

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Çoğu çocuk, kamusal alanla ilk kez okullarda karşılaşır. Bu nedenle okullar demokratik eğitimin başladığı yerler olmalıdır. İleri ve yüksek eğitim kurumları dahil olmak üzere diğer eğitim kurumları da öğrencilerin yaşına ve olgunluk düzeyine uygun şekillerde bu rolü üstlenmelidir." dedi.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), demokratik okul kültürü uygulamalarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen "Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi" töreni, Ankara'daki bir otelde yapıldı.Safran, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda meydana gelen terör saldırıları ile şiddete varan aşırıcılık ve ırkçılık hareketlerinin artmasının ortak evrensel değerlerin bir kez daha sorgulanması gerekliliğini gösterdiğini belirtti.Gençlerin kendilerini sürekli geliştiren, dünyayı tanımlayabilen ve bilgi toplumunun gereklerini yerine getiren bireyler olmaları için çalışmaları gerektiğini anlatan Safran, hızla değişen dünyada millileşmenin, evrensel değerleri tanıyarak, dünyayı bilerek ve kendi değerlerine sahip çıkarak mümkün olacağını ifade etti.Safran, demokratik süreçlerde aktif şekilde yer alma kapasitesinin erken çocukluk döneminde başladığını ve yaşam boyunca devam ettiğini belirterek, "Hayat boyu devam eden bu süreçte eğitim çok önemli bir rol oynar. Çoğu çocuk, kamusal alanla ilk kez okullarda karşılaşır. Bu nedenle okullar demokratik eğitimin başladığı yerler olmalıdır. İleri ve yüksek eğitim kurumları dahil olmak üzere diğer eğitim kurumları da öğrencilerin yaşına ve olgunluk düzeyine uygun şekillerde bu rolü üstlenmelidir." dedi.Proje ile "2023 Eğitim Vizyonu"nda ortaya konulan "bütüncül okul modeli"nin geliştirileceğini ifade eden Safran, böylece veli, öğretmen ve öğrencilerin okul yönetim sürecinde etkin rol almalarının sağlanacağın ifade etti. Safran, "Kapsayıcı bir eğitim anlayışı ile okullarda demokrasi kültürünün daha da güçlendirilmesine hep birlikte destek olmalı, mahalle okulumuzu, o okulun öğrencilerini, o okulun öğretmenlerini yani geleceğimizi yeniden sahiplenmeliyiz." ifadesini kullandı.Safran, geleceğin yetişkinleri olan çocukların, evrensel değerleri bilen, ortak algı ve hassasiyet geliştirebilen değer, tutum, bilgi, beceri ve eleştirel anlayış ile demokratik ilkeler ışığında yetiştirilmesinin önemini vurguladı."Hedefimiz sadece çocuklar değil aynı zamanda onların aileleri"MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da proje ile hedeflerinin sadece çocuklar değil, aynı zamanda aileleri olduğunu kaydetti. Okulların demokratik yönetim sürecine katkı sağlaması için okul-aile iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Gençoğlu, okul meclislerini daha etkin hale getireceklerini söyledi.Projede, il müdürlerinden okul müdürlerine, öğretmenlerden ailelere kadar herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Gençoğlu, oluşturmayı hedefledikleri "bütüncül okul modeli" ile okul toplumunu oluşturan tüm unsurların süreçlere aktif katılımını sağlayacak bir yapı oluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile yürütülen proje, Adana, Aydın, Burdur, Çanakkale, Iğdır, Kars, Muğla, Sinop, Sivas ve Yozgat olmak üzere pilot olarak 10 ilde toplam 110 okulda uygulanacak.