Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
, Avrupa
Konseyinin desteklediği Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi için Fransa
'nın Strazburg
kentinde temaslarda bulundu.
Proje hakkında görüşmelerde bulunmak üzere dün Strazburg'a gelen Bakan Yardımcısı Safran başkanlığındaki heyeti, ilk olarak Türkiye
'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan
Esener resmi konutta ağırladı.
Heyet, bugün de Avrupa Konseyinde Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi ile ilgili toplantıya katıldı.
Bakan Yardımcısı Safran ve Büyükelçi Esener katılımcılara projeyle ilgili bilgi verdi.
Proje Avrupa Birliği
(AB
) ve Avrupa Konseyinin ortak finansmanı ile yürütülen proje, Adana
, Aydın
, Burdur
, Çanakkale
, Iğdır
, Kars
, Muğla
, Sinop
, Sivas
ve Yozgat
olmak üzere pilot olarak 10 ilde toplam 110 okulda uygulanacak.
Geçen hafta tanıtımı yapılan projeyle demokratik okul kültürü uygulamalarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, temel eğitim kurumları için insan hakları, demokrasi ve temel evrensel değerlere dayalı eğitim materyallerinin geliştirilmesi, öğretmenler ve eğitim uygulayıcılarına demokratik kültür yetkinliklerinin kazandırılması amaçlanıyor.
Strazburg,Avrupa
Kaynak: AA