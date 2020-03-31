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Temel ihtiyaç desteğine kimler başvurabilir? Temel ihtiyaç desteği nedir? 5 ve 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır?

Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlattı. Krediye hane halkı geliri aylık 5.000 lira ve altındakiler başvurabilecek. Peki, Temel ihtiyaç desteği nedir? 5 ve 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır?

31.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:21
Temel ihtiyaç desteğine kimler başvurabilir? Temel ihtiyaç desteği nedir? 5 ve 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır?

Kamu bankaları koronavirüs nedeniyle vatandaşların elini rahatlatacak kredi kampanyası başlattı. Hanehalkı geliri 5 bin liranın altında olanlara 6 ay geri ödemesiz kredi verilecek. Peki, 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Asgari ücretliye, emekliye 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi nasıl başvurulur? 5 ve 10 bin liralık krediyi hangi bankalar kredi veriyor? Temel ihtiyaç desteğine kimler başvurabilir? Temel ihtiyaç desteği nedir?

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ NEDİR, TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

*Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

*Tüm firmaları, çalışanları için 'ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.

Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

Temel ihtiyaç desteğine kimler başvurabilir? Temel ihtiyaç desteği nedir? 5 ve 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır?

5 VE 10 BİN LİRALIK KREDİYİ HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konu ile ilgili ortak açıklama yaptı.

"Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz 10.000,-TL'ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir. Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.

BAŞVURULAR 1 NİSAN'DA

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankalarımızın mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir" denildi.

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Etiketler: Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Gündem, Ekonomi, Güncel
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