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Temel ihtiyaç destek kredisi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Temel ihtiyaç destek kredisi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı Bugün başlayan Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları Antalya'da kuyruğa sebep oldu.

01.04.2020 19:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:23
Temel ihtiyaç destek kredisi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
ANTALYA - Bugün başlayan Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları Antalya 'da kuyruğa sebep oldu. Üç kamu bankasının önceki gün açıkladığı bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ankalara akın etti. Sosyal mesafenin zaman zaman hiçe sayıldığı kuyruktaki vatandaşlar zaman zaman polis tarafından ikaz edildi. Güvenlik görevlileri ise zaman zaman banka önlerine çıkıp, burada beklenmeden bu işlerin internet üzerinden de yapılabileceğini hatırlattı.Buna rağmen banka önündeki yoğunluk azalmadı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 ay ödemesiz 10 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları önünde toplantı. Aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacağı krediden istifade etmek isteyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruk oluşturudu. Vatandaşlar zaman zaman görüntü alan gazetecilere de tepki gösterdi. Temel ihtiyaç destek kredisi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Banka, Genel

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Temel ihtiyaç destek kredisi kuyruğunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
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