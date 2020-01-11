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Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri başladı.

11.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:51Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 6331 Sayılı Kanun gereğince tüm çalışanların işyerinde sağlık ve güvenlik açısından güncel bilgiye sahip olmaları, bilgi birikimlerini taze tutmaları ve yasal mevzuat gereğince Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini işe başladıklarında ve 3 yıl arayla tekrar almaları gerektiği belirtildi.

Konunun önemine binaen Karabük'teki okul ve kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışanlarımızın eğitimlere katılımları sağlanmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından eğitim süreleri dolan çalışanlarımıza yönelik tekrar eğitimlerimiz başlamış olup müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından verilen eğitimlere yıl sonuna kadar tüm ilçelerimizde devam edilecektir. İş güvenliği uzmanı Oktay Köse tarafından verilen eğitimlerimiz Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda başlamış olup, toplamda il geneli yaklaşık 3 bin personelimizin eğitimleri 2020 yılı içinde tamamlanacaktır." - KARABÜK

Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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