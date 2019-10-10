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Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

10.10.2019 13:51

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" programı kapsamında, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu'nun Ankara Beysukent'teki çalışma ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin temel meseleleri üzerine görüş alışverişinde bulunuluyor.

Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la başladığı lider ziyaretlerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'la sürdürmüştü.

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, AK Parti, Politika

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