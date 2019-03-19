Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin O Oranı İçin Rakam verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'nin 'kemik oyunun yüzde 20'nin altına indiği yorumunda bulundu.

TV5'te yayınlanan Ahu Özyurt moderatörlüğündeki 'Düşünme Vakti' programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı, yaklaşık 15-16 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindekilerin Saadet Partisi'nin adını ağzına almadıklarını ancak bu durumun son aylarda bozulduğunu belirterek, "Saadet Partisi her gün gündemlerinde. Türkiye siyasetinde çok ciddi bir dalgalanma ve değişiklik arzusu var. Bu değişiklik arzusu nedeniyle bize karşı bir teveccüh doğdu. Bunlar arasında sosyal demokratlar da var milliyetçiler de. Özellikle güneydoğudaki Kürtlerin arasında da var, İstanbul'un başka yelerinde de. Ama en ciddi kayma AK Parti'nin içinde" dedi.

"AK PARTİ BİR ŞOKLA KARŞILAŞACAĞI ENDİŞESİNİ TAŞIYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, 'düne kadar kendilerini dinlemeyen kesimlerin ilgisinin Saadet Partisi'ne kaydığını' savunarak şunları söyledi:

"Eğer böyle giderse bizim altımızı da oyarlar diye telaşa kapıldılar (AK Parti). Yani geçen seçimlere giderken bazı anketlerde AK Parti'nin kemikleşmiş oyu başlangıçta yüzde 24 görünüyordu, yüzde 8 oy daha elde ederek yüzde 32'ye ulaştı. Ancak seçmen verdiği oyu sorguluyor. AK Partili oyunu başka bir yere vermiyor. Toplam oyu yüzde 32'de, geriye kalanlar dağıtılmış durumda. O zamanlar seçime doğru bu rakam 'Yüzde 24'ten yüzde 22,5'e buçuğa düştü' demişlerdi. Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20'nin altına indi. Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor. Bundan dolayı da kılıçları kınından çıkardılar. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün güçleriyle bize karşı bir kampanya başlattılar. Ben buna üzülüyorum."

"BİR BİRLERİNİN SURATINA NASIL BAKIYORLAR ANLAMIYORUM"

Karamollaoğlu, Şirin Payzın'ın "Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan neden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bu kadar ön plana sürüyor? Diğer partilileri, Milli Görüş kökenlileri, AK Parti'nin çekirdek ekibini değil de Süleyman Soylu'yu" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"O mu sürüyor Süleyman Bey kendisi mi çıkıyor bilmiyorum ancak beni üzen orada da başka bir şey var. Hem nedense Tayyip Bey geçmişte kendisine çok ağır ifadeler kullananları kullanmaktan zevk alıyor. Bu kadar söyleyeyim yeterli. Soylu'nun Erdoğan aleyhine beş sene önceki ifadeleri yenilir yutulur gibi değil, birbirlerinin suratına nasıl bakıyorlar ben onu anlamıyorum."