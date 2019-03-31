Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'da sandık başında çıkan ve 2 müşahidin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili olay yaratacak bir iddiada bulundu.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 müşahidin açık oy kullandırılmak istenmesine itiraz ettiği için öldürüldüğünü iddia etti.

İŞTE TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI:

"Malatya Pütürge'de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir. Alacağınız birkaç fazla oy yerin dibine batsın."