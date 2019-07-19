Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu: Omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve İmamoğlu, Şehzade Camii'nde birlikte Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Saraçhane'deki İBB binasına gelen Karamollaoğlu şeref defterini imzaladı. İkili yarım saat baş başa görüştükten sonra kameraların karşısına geçti.

Temel Karamollaoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, "Elbette seçimlerde yarıştık ama yarışmanın ötesinde ortaya koydukları felsefe ve anlayış bence demokrasiye büyük katkı sunan ve gerçekten özellikle yakın tarihte bu seçimde eğer demokrasi kahramanları varsa, benim nezdimde birisi de Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur. Bu manada demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İSABETLİ OLDU"

Temel Karamollaoğlu ise "İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi. Kendisine bu konuda cenabı hakkın yardım etmesini niyaz ediyorum. Biz her konuda yeri geldiği zaman kendisine ikazlarda bulunmak yeri geldiği zaman tavsiyelerde bulunmak elbette görevimiz. Ama kendisinin seçim süresince 2 seçim için de söylüyorum kendisinin yaklaşımı tavrı kucaklayıcı üslubu bu seçimlerde başarılı olmasının önemli sebeplerinden birisidir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki kendisinin de ifade ettiği gibi seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir" şeklinde konuştu.