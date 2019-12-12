Haberler » Politika » Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir - Haberler

Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'a ittifak konusunda yeşil ışık yaktı. Karamollaoğlu, "Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir" dedi.

12.12.2019 21:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:04

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk ekranlarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir?" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ile parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'a ittifak konusunda yeşil ışık yakan Karamollaoğlu, "Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir" dedi.

"YENİ PARTİLER TÜRK SİYASETİNE FAYDALI OLACAK"

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilerin ittifaklar üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Böyle bir şey olacağını biliyordum. Yeni oluşum nasıl bir netice verir bilmiyorum ama Türk siyasi hayatı atık farklı bir tarzda şekillenecek. AK Parti, Sayın Erdoğan'la yola çıkan herkesi kaybetti. Faydalı olacağı kanaatindeyim. Yeni den bir şekillenme oluyor. Ben özellikle bu noktada sayın Erdoğan'ın politikalarında da bir takım değişikliğe gideceğine inanıyorum." dedi.

YENİ PARTİLERLE İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'a ittifak konusunda yeşil ışık yakan Temel Karamollaoğlu, "Biz son kongrede prensiplere ve ilkelere önem vereceğimizi açıkladık. Temel prensiplerde anlaşabilirsek bu ittifak genişler" dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, Ali Babacan, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

23:16 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
23:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
23:08 İki otomobilin çarpıştı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler
23:03 Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi - Haberler
22:56 Bakan Dönmez: "Güneş panellerini üreten fabrika teçhizatını tamamladı. - Haberler
22:45 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
22:29 Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor - Haberler
22:22 Adı Davutoğlu'nun partisiyle anılan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin ismini "Gelecek Partisi" olarak yazdı - Haberler
21:41 Temel Karamollaoğlu'ndan yeni partilere yeşil ışık: Temel ilkelerde anlaşırsak ittifak olabilir - Haberler
21:40 Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay - Haberler
12.12.2019 23:20:48