Temel Karamollaoğlu: Siyasi ayak AK Parti'nin kendisidir

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, T24'e konuk oldu ve Murat Sabuncu ve Prof.Tayfun Atay'ın sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, günlerdir siyasi arenayı meşgul eden 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına da değindi.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI" TARTIŞMALARI

FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan polemiğe ilişkin olarak da konuşan Temel Karamollaoğlu, "Bir partiye; içinde, örneğin CHP'de, MHP'de bir iki FETÖ'cü var diye siyasi ayak denemez" ifadesini kullandı. Karamollaoğlu, "Siyasi ayak AK Parti'nin kendisidir" dedi.

"EHLİYETLİ TAKIM AK PARTİ'DEN AYRILDI"

Yeni partiler kurmak için AK Parti'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kopuşunu da değerlendiren Karamollaoğlu, "Tabiri caizse ehliyetli takım AK Parti'den ayrıldı. Ayrılanların az çok tabanda ve kadrolarda etkisi var" diye konuştu.

"İTTİFAK MESELESİ ŞU ANIN MESELESİ DEĞİL"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle birlikte Kudüs Mitingi'ne katılmasını da yorumlayan Saadet Partisi lideri, "Sayın Kılıçdaroğlu öz eleştiri vermesini bilen bir siyasetçi. Başörtüsü ile ilgili sözleri, mitinge katılması, adalet ve şeffaflık konusundaki yaklaşımı önemli. Ben de onun gibi düşünüyorum. Ancak siyasi bir ittifak meselesi şu anın meselesi değil. Seçimler döneminde bu konu konuşulabilir. Şu anda prensipleri konuşmak önemli" diye konuştu.