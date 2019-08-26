Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama

Sezai Temelli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin HDP'den yapılan açıklamada "Başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alındı" dendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da görüşmede kayyumların konuşulduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli , TBMM Başkanvekili Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile Tunceli Milletvekili Alican Önlü'yü kabul etti.

Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti.

HDP: SİYASİ DARBE OLDUKLARI KONUSUNDA HEMFİKİR OLUNMUŞTUR

Söz konusu görüşmeye ilişkin olarak HDP'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"CHP heyetiyle yapılan görüşmede başta kayyum darbesi olmak üzere demokrasi ittifakı, yeni anayasa ve yargı reformu gibi pek çok konu ele alınarak değerlendirilmiştir. Karşılıklı değerlendirmelerde, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamalarının bir siyasi darbe olduğunda hemfikir olunmuştur. Demokratik ilke ve değerleri savunan kararlı bir ortak tutumun önemine vurgu yapılmıştır. Verimli geçen görüşmede, muhalefetin ülkenin bütün önemli meselelerinde istişare içinde olmasının ve birlikte çözüm arayışının değerli olduğu belirlenmiştir."

CHP: KAYYUMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Van, Diyarbakır ve Mardin Belediye Başkanları'nın görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasına ve HDP ile yapılan görüşmeye değinen Öztrak, "Demokrasimizin yazını kışa çeviriyorlar. Saray milletin iradesini yok saymıştır. Sarayın kibir abidesi 31 Mart'tan ders almamıştır." dedi.

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha başkanlara mazbataları verilmeden kayyum süreci başlatıldığı açıktır. Kayyum atayacaksınız neden seçime girmelerine izin verdiniz? Bu karar hukuki değil, siyasidir."

"İktidar sandıkta yenildiği siyasi rakiplerini elindeki devlet gücünü terörle mücadele gerekçesiyle istismar ederek yargı kararı olmadan tasfiye etmeye kalkarsa buna en hafifinden mızıkçılık denir."