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Temelli: suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak operasyonla olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak bu operasyonla olmaz. Bu ülkenin toprak bütünlüğü, orada yaşayan halkların demokratik çözüm çerçevesinde yan yana gelmesiyle mümkün olabilir" dedi.

08.10.2019 17:22Temelli: suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak operasyonla olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak bu operasyonla olmaz. Bu ülkenin toprak bütünlüğü, orada yaşayan halkların demokratik çözüm çerçevesinde yan yana gelmesiyle mümkün olabilir" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Temelli, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak harekata ilişkin, "Biz bu savaşın başlamasını istemiyoruz. Çünkü bu savaşın hiçbir haklı gerekçesi yok. Hiçbir savaşın haklı gerekçesi olamaz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmak bu operasyonla olmaz. Bu ülkenin toprak bütünlüğü, orada yaşayan halkların demokratik çözüm çerçevesinde yan yana gelmesiyle mümkün olabilir" diye konuştu.
Temelli, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Irak ve Suriye tezkerelerine ilişkin "Meclis'e 20 yıldır tezkereler geliyor. Bu tezkerelere artık 'hayır' deme zamanı gelmiştir. Bu tezkerelere 'evet' derseniz, bir kez daha suça ortak olacaksınız" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,



Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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