TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, "Temiz Ankara" projesini anlatıyor.

4 ana başlık altında Ankara'nın sorunlarını ve gündeme getirilmesi gereken konu başlıklarını belirlediklerini söyleyen Zafer Yıldırım, Yaşanabilir Ankara, Küresel Ankara, Sürdürülebilir Ankara projelerinin detaylarını paylaştıktan sonra Temiz Ankara projesinin de detaylarını anlattı. Türkiye'nin de imza ettiği Kyoto Protokolü'ne dikkat çeken Yıldırım "Protokol, dünyada karbon salınımının azaltmasını amaçlamaktadır. Bu husustaki yöntemlerden birisi, bu kirliliği üretenleri bir bedel ödemeye zorlayarak karbon salınımını azaltmaya çalışmaktır.

Bu sayede karbon ticareti adı verilen bir mekanizma ortaya çıkmıştır. Hedeflenen karbon salınımını gerçekleştiremeyen şirketin, karbon salınımını sınırların altında tutan şirketten karbon salınım hakkı almasına dayanan bu sistemde maliyeti azaltmak isteyen şirket, karbon salınımını da azaltacak yöntemler geliştirmek mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Desteği İle Hareket Edilmeli

Temiz Ankara Projesi'nin hem ülkemizde hem de dünyada örnek alınabilecek bir uygulama olduğuna vurgun yapan Zafer Yıldırım "Bu projenin Büyükşehir Belediyesi eliyle uygulanması ve teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu noktada, Çevre Temizlik Vergisi'nin maktu tutarlardan alınması yerine çevreyi daha az kirletmeye teşvik edecek şekilde yapılandırılması gerekmektedir.Su kullanımından tutun, enerji sarfiyatına kadar birçok kalem göz önünde bulundurularak abonelerin teşvik edilmesi ya da cezalandırılması yoluna gidilmelidir" dedi.

"Doğalgaz abonesi olmayanlar kontrol edilmeli"

"Hala doğalgaz abonesi olmayan konutlar da Başkent'in havasını zehirlemektedir "diye konuşan Başkan Zafer Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:" İhtiyaç olmadığı günde ya da ihtiyaçtan fazla sıcaklıkta konut ve işyerleri ısıtılmaktadır. Gerekmediği halde aydınlatılan binalar, israf edilen su bugünümüzü ve geleceğimizi tehlikeye atmaktadır. Önerimiz, geleceği korumak adına, tasarruf etmeyen, israf eden, çevreyi kirletenlerin cezalandırılması, Temiz Ankara diyenlerin ise ödüllendirilmesi ve karbon ticareti metodunun teşvik edilmesidir."

Kaynak: Bültenler