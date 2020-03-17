Temiz araç sevdası sağanak dinlemedi
Antalya dün akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu.
17.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:10
Antalya dün akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Dışarıda kalan insanlar sağanaktan kaçarken bir vatandaşın yağış altında arabasını temizlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Meteorolojinin Antalya için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından gün boyu aralıklarla çiseleyen yağış akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sürücüler yoğun yağış altında güçlükle ilerlerken, yayalar ise bina saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağıştan korunurken, bazıları ise ıslanmayı tercih etti. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kaleiçi'nin görselliğini izlemeye gelen turistler de sağanağa yakalanmaktan kurtulamadı. Yağmurun kesilmesini bekleyenler, uzun süre korunmaya çalıştıkları yerden çıkamadı. Yağışlı havanın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Yağmurda araba temizleme keyfi
Sağanak yağış Antalya'da hayatı olumsuz etkilerken, bir sürücü dışarı çıkarak aracını temizledi. Önce arabasının kaputunu silen vatandaş, daha sonra ise tavanı silmeye devam etti. Bir vatandaş ise evinin balkonundan o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Arabanın yanında duran kova ise dikkat çekti. - ANTALYA
Meteorolojinin Antalya için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından gün boyu aralıklarla çiseleyen yağış akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sürücüler yoğun yağış altında güçlükle ilerlerken, yayalar ise bina saçakları ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağıştan korunurken, bazıları ise ıslanmayı tercih etti. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kaleiçi'nin görselliğini izlemeye gelen turistler de sağanağa yakalanmaktan kurtulamadı. Yağmurun kesilmesini bekleyenler, uzun süre korunmaya çalıştıkları yerden çıkamadı. Yağışlı havanın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
Yağmurda araba temizleme keyfi
Sağanak yağış Antalya'da hayatı olumsuz etkilerken, bir sürücü dışarı çıkarak aracını temizledi. Önce arabasının kaputunu silen vatandaş, daha sonra ise tavanı silmeye devam etti. Bir vatandaş ise evinin balkonundan o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Arabanın yanında duran kova ise dikkat çekti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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