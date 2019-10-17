Temiz bir Nevşehir için öğrenciler seferber oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde beraberindeki 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri ile birlikte 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan çeşitli parklarda çevre temizliği yaptı. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği öğrenciler, ayrıca ellerinde taşıdıkları pankartlarla da çevre temizliğine dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saat boyunca çevre temizliği yapan öğrencilere Nevşehir Belediyesi tarafından eldiven ve çöp poşetleri dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan 'Temiz Şehir Nevşehir' kampanyasına destek veren öğrenciler, 2000 Evler Mahallesindeki parklarda çevre temizliği yaptı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde beraberindeki 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri ile birlikte 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan çeşitli parklarda çevre temizliği yaptı. Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği öğrenciler, ayrıca ellerinde taşıdıkları pankartlarla da çevre temizliğine dikkat çekti.

Yaklaşık 1 saat boyunca çevre temizliği yapan öğrencilere Nevşehir Belediyesi tarafından eldiven ve çöp poşetleri dağıtıldı.