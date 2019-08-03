Temiz Bornova, temiz İzmir için seferberlik

Bornova'da da Kızılay Mahallesi'nde başlayan çalışmalara temizlik işçilerine Bornova Belediyesi bürokrat ve Meclis Üyeleri ile sivil topluk kuruluşları temsilcileri dekatılarak destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aynı gün 11 ilçede başlattığı 'Temizlik Seferberliği' kampanyasının Bornova'daki ilk günü Kızılay Mahallesi'nde düzenlendi. Kampanyaya Bornova Belediyesi bürokratları, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi temizlik işçileri katıldı.

Etkinlikte, önce Kızılay Mahalle Muhtarlığı önünde toplanılarak ekipler oluşturuldu. Ardından her sokak tek tek gezilerek, çöpler toplanıp, süpürüldü. Temizlik seferberliğine Bornova Belediyesi temizlik ekipleri ve araçlarının yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de ekipler ve araçlar katıldı. Etkinlikte 34 süpürgeci, 4 süpürge arabası, 4 konteyner yıkama aracı ve 3 kamyonet görev yaptı.