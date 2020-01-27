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"Temiz Çevre Temiz Deniz Projesi"

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Temiz Çevre Temiz Deniz Projesi" kapsamında sahil temizliği yapıldı.

27.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:05
'in ilçesinde "Temiz Çevre Temiz Deniz Projesi" kapsamında sahil temizliği yapıldı.
Türk Erdemli Şubesince düzenlenen proje kapsamında gönüllüler ilçenin sahil bandında bir araya geldi.
Gönüllüler sahildeki plastik atıkları topladı.
Türk Kızılay Erdemli Temsilcisi Necati Şevik gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlılık oluşturmak için bu tür çevre temizliği faaliyetlerini önemsediklerini ve bunu belli aralıklarla tekrarlayacaklarını kaydetti.
Projeye katılan Zehra Öztürk ise vatandaşları çevre temizliğine karşı duyarlılığa davet etti.

Erdemli, Kızılay, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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