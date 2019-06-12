TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Gaziantep'in "dev arıtma tesisi" tamamlandı

Kaynak: AA

KEREM KOCALAR - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (GASKİ) yapılan ve kentteki atık su arıtma oranını yüzde 99 seviyelerine ulaştırması beklenen 100 milyon lira yatırım maliyetli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin deneme çalışmaları yapılıyor.Aldığı yoğun göçle hızlı büyüyen ve arıtma konusunda da ihtiyaçları her geçen gün artan Gaziantep'te yapılan yatırımlarda çevresel projelere ayrı önem veriliyor.Çevre koruma konusunda çeşitli çalışmaların yürütüldüğü kentte bu anlamdaki en büyük yatırımlardan biri de İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi. 100 milyon liralık yatırım maliyeti bulunan tesis, bir yandan Gaziantep'in atık sularını temizlerken bir yandan da kentin tarihinde önemli bir yeri bulunan Sacır Deresi'nin temizlenmesine de katkı sağlayacak. Tesisin devreye girmesiyle kuruma noktasına gelen derede, eski günlerindeki gibi balıklar görülebilecek.Gaziantep'teki mevcut arıtma tesislerine ek olarak günde 200 bin metreküp suyu arıtma kapasitesine sahip tesisin tam anlamıyla 2 aya kadar devreye girmesiyle şehrin atık suyunun yüzde 99'u temizlenmiş olacak."Sacır Deresi'ni de kurtarmış olacağız"GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Türkiye'de yapımı devam eden en büyük atık su arıtma tesislerinden biri olduğunu belirtti.Gaziantep'in daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir şehir olabilmesi için tesisin devreye alınmasını çok önemsediklerini anlatan Sönmezler, şunları belirtti:"Bu tesisle birlikte atık su arıtma miktarımızı yüzde 99'lara ulaştırmakla beraber kentimizin zenginliği olan Sacır Deresi'ni de kurtarmış olacağız. Tesisin faaliyete geçmesiyle büyük şehirlerin olmazsa olmazı arasında yer alan atık su arıtma noktasında Gaziantep'i önemli seviyeye getirmiş olacağız."Sönmezler, inşaat aşaması tamamlanan tesiste denemelerin yapıldığına değinerek, 2 aya kadar tesisin tam anlamıyla hizmet vermeye başlamasını planladıklarını kaydetti.Sönmezler, tesisin Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) finansmanıyla inşa edildiğini belirterek, "Bölgenin en büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden birisini Gaziantep'e kazandırdık. 1 milyonluk yatırım söz konusu. Kentte zaten hali hazırda mevcut arıtma tesisleri var. Burası ilave bir tesis olacak ve günde 200 bin metreküp kapasitesi söz konusu. Bu da şehrimize önemli bir eşiği atlatacak." diye konuştu.