TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Gaziantep'teki Biyogaz Tesisi Güneydoğu'nun cazibe merkezi oldu

Kaynak: AA

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Merkezi Biyogaz Tesisi, hem çevreyi koruyor hem de organik gübre ve elektrik üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.Oğuzeli ilçesinde kırsal Gündoğan Mahallesi'nde, 15 dönüm arazi üzerine kurulan ve Ekim 2018'de devreye giren tesiste üretilen yenilenebilir enerjiyle 4 bin hanenin elektriği karşılanabiliyor.Şehirde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan ve toprak verimliliğini arttırarak temiz su kaynaklarının kirlenmesi engellenen tesiste, hayvansal atıklar organik gübreye dönüştürülerek milli ekonomiye katma değer sağlanıyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Ayşegül Tekerekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Türkiye'de bir kamu kurumunca hayvan atığını bertaraf etmek ve enerji üretimini sağlamak amacıyla kurulan ilk tesis olduğunu söyledi.Tesisin kurulu gücünün 1 megavat olduğunu ifade eden Tekerekoğlu, şunları dile getirdi:"Tesisin günlük yaklaşık 18 megavatlık elektrik üretimi söz konusu ve ısı 'altın gübre' dediğimiz sıvı gübre ve katı gübre olarak çıktıları mevcut. Günlük 80 ton büyükbaş hayvan atığını bertaraf ediyoruz. Bunun dışında 40 ton tavuk atığı, 5 ton da günlük çim atığını kullanarak, bunlardan elektrik üretiyoruz. Günlük yaklaşık 30 ton katı gübre çıktısı ve 150 ton sıvı gübre çıktısı mevcut. Aylık 4 kişinin yaşadığı 4 bin hanenin elektriğini karşılayacak durumdayız."Tekerekoğlu, tesisin enerji tesisinden önce çevreye olan katkısından dolayı bir atık bertaraf tesisi olduğunu belirterek, biyogaz enerji santralinin çevreye, doğaya saygılı bir yaşam tarzı sunmak için kurulduğuna dikkat çekti.Tesisin maliyetinin 16 milyon lira olduğunu, bunun 9 milyon lirasının İpekyolu Kalkınma Ajansından hibe olarak alındığını aktaran Tekerekoğlu, 4 yılda kendisini amorti edeceğini vurguladı."Türkiye'ye rol model olan bir tesis"Gaziantep'in tarım ve hayvancılığı ön planda olan bir şehir olduğunu hatırlatan Tekerekoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Dolayısıyla atık bertarafını sağlamanın yanı sıra yatırımcılara, biyogaz tesisi kurma konusunda örnek model olmak için bu tesis kuruldu. Normalde kamu kurumunun hayvansal atığı bertaraf etmek gibi sorumluluğu söz konusu değil ama Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, enerji konusunda gerçekten inanılmaz bir vizyona sahip. Şu anda, bu tesis çıktılarıyla Türkiye'ye rol model olan bir tesis oldu. Tüm belediyeler, bakanlığın yönlendirilmesiyle tesisimizi ziyarete geliyor. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan da bir heyet ziyarete gelecek. Dolayısıyla tüm kamu kurumları bu işe girmek istiyor. Yatırımcılar, biyogaz tesisi kurmak için kentte yatırım yapmak ve buradan para kazanmak amacıyla girişimlerde bulunuyor. Bu bizim için güzel bir şey. Hedefimiz zaten rol model olmaktı ve biz bunu yakalayarak, burayı cazibe merkezi haline dönüştürdük."Tekerekoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göreve gelmesiyle "Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü" kurulduğunu ve profesyonel ekip tarafından yönetildiğini anımsatarak, belediye olarak, kendi tükettikleri yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar, güneş ve biyogaz olarak karşılamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.