Temiz Enerji İçin 886 Milyar Dolar Yatırım Gerekiyor

Buenos Aires
'te başlayan G20 zirvesinde liderleri ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımları ile karbon salınımının da ele alınması da bekleniyor. Enerji ve İklim İzleme Raporu'nda G20 ülkelerinin enerji sektörüne yılda 886 milyar dolar yatırım yapması gerektiği ifade edilmişti.
Buenos Aires'te başlayan G20 zirvesinde liderleri ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımları ile karbon salınımının da ele alınması da bekleniyor. Zirve ABD
ve Çin
arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuç bildirgesi yayımlanamayan son Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği
(APEC) toplantısının ardından düzenleniyor. Ülkelerin düşük karbon performanslarına göre değerlendirilip sıralandığı "Enerji ve İklim İzleme Raporu"nda Fransa
, Almanya
ve İngiltere
'nin yenilenebilir enerji yatırımları performansına ile dikkat çekilmişti. Türkiye
'nin bu alanda gerçekleştirdiği yatırımlar sonucu geçen yıl 3 sıra yukarı yükselerek 15'inci olduğu raporda vurgulandı. Rapora göre, Paris
iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için G20 ülkelerinin enerji sektörüne yılda 886 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Çin 2017 yılında yenilenebilir enerjide yıllık 132,6 milyar dolarlık yatırımla başı çekti. ABD, 56,9 milyar dolarda kaldı.
Rapora göre birkaç gelişmekte olan ülke de dahil olmak üzere, çoğu G20 ülkesi son bir yıl içinde düşük karbonlu enerji yatırım şartlarını iyileştirdi. Buna rağmen, Paris iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı gerekiyor. Ayrıca, G20 ülkelerinin yenilenebilir enerji yatırımları ortamının iyileştirilmesi için daha iddialı, istikralı ve saydam uzun vadeli stratejiler geliştirmesi ve uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Raporda ayrıca, yenilenebilir enerji sektörünün büyümesi Paris Anlaşması'nın iklim hedeflerinin tutturulmasında hayati bir role sahip olduğuna dikkat çekiliyor.
Rapora göre, Fransa listede iki sıra yükselip başa geçerken, Almanya ve Birleşik Krallık
sırasıyla iki ve üç numaraya yerleşirken, uzun dönemli yatırımlar ve güneş ve rüzgar çiftliklerini de içeren karmaşık projeler için en temel kıstas olan en iyi politikaları ve piyasa ortamını, bu listenin başındaki üç ülke sağlıyor. Brezilya
'nın son bir yıl içinde, özellikle ek güneş fotovoltaik kurulu gücünü arttırdığına dikkat çekilirken, aynı zamanda, güneş kurulu gücü Hindistan
, Türkiye ve Çin gibi diğer gelişmekte olan ekonomilerde de aynı şekilde büyümeye devam ettiği kaydedildi.