Temiz Okul, Sağlıklı Nesil" Projesi Başlatıldı

Kahramanmaraş
Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Temiz Okul, Sağlıklı Nesil" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, aldıkları hijyen eğitiminin ardından okullarının etrafında öğretmenleriyle temizlik yaptı.
Kent merkezi ve ilçelerde uygulanan proje kapsamında, merkez Onikişubat
ilçesi Arif Balduk Ortaokulunda öğrencilere kişisel, okul, sınıf ve çevre temizliği eğitimi verildi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Duran Doğan
, projeyi il genelindeki ilk ve ortaokullarda aynı anda başlattıklarını söyledi.
Proje kapsamında 120 okula firmaların katkısıyla temizlik yardımında bulunduklarını dile getiren Doğan, desteklerinden dolayı firmalara teşekkür etti.
Projeyle öğrencilerde temizlik farkındalığı oluşturmak istediklerini kaydeden Doğan, "Bugünün çocukları yarının büyükleri olacaklar. Geleceğimizi kuracaklar. Gelişmiş, uygar ve modern bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden biri temiz olmak. Sadece çevre temizliği değil, kişisel temizlik de önemli. Bu anlamda çocuklarımızı geleceğe hazırlamak istiyoruz." dedi.
Öğrencilere okul temizliğinden tutun, el yıkama ve diş fırçalama gibi kişisel bakımlarına kadar eğitim verildiğini ifade eden Doğan, projeyi öğrencilerin geleceği açısından önemli bulduklarını belirtti.
Okulun İngilizce öğretmenlerinden Esra Demirkol Tanrıverdi ise çalışmanın öğrenciler açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Öğrencilerden Hayriye Ertürk de çevre temiz tutulduğunda dünyanın daha güzel olacağını belirterek, herkesi çevreyi temiz tutmaya davet etti. Okul Müdürü Cemil Şahin
'in de konuşma yaptığı etkinlikte öğrenciler, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Duran Doğan ve Ahmet Akkuncü, öğretmenler ve idareciler, okulların etrafında çevre temizliği yaptı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA