Temiz sanılan araçları Covid19'dan arındırmak, çok önemli!

Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19 )'e karşı önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası çapta artırılıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere yol açan Covid – 19 salgınının önüne geçilebilmesi için kişisel hijyen ve sosyal mesafe önemli rol oynuyor.

Ellerin sık sık ve en az 20 saniye yıkanması, ellerimizi ağız, burun ve gözlerimizden uzak tutmak ile sosyal izolasyon yeni tip korona virüsün yayılmasını engelleyebilmek adına önemli adımlar. Her ne kadar "Zorunda kalmadıkça evden çıkmayın!" uyarıları uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından yapılsa da bazı durumlarda vatandaşlar dışarı çıkmak zorunda kalabiliyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da imkânları doğrultusunda toplu taşımadan kaçınarak özel araçları ile yolculuk etme yoluna gidiyor. Peki bu süreçte özel araçlarımızı ne kadar virüsten uzak tutabiliyoruz?

Radyo Trafik ortak yayınına katılan Bahadır Güven, temiz sanılan araçların bile aslında milyarlarca mikrop ve bakteri barındırdığını, bireylerin bu dönemde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

"ARABALARIMIZ SOKAK GİBİ"

"Bildiğiniz gibi dışarıda çok kalabalık yerlerde oluyoruz, kirli yüzeylere temas ediyoruz. Tuvaletlere, stadyumlara girip çıkıyor neticede dönüp arabamıza biniyoruz. Evimizin haricinde en çok zaman geçirdiğimiz yerlerden biri araçlarımızın içi. 1 saat sabah, 1 saat akşam desek günde en az 2 saat arabada zaman geçiyoruz. Ailemizle bindiğimizde de neredeyse omuz omuza çok küçük bir alanda yakın mesafede oturuyoruz. Her yere temas ediyor, klimadan gelen havayı hepimiz ortak soluyoruz. Dışarıdan gelen her şeye maruz kalan araçlarımız neredeyse bir sokak gibi adeta. Paspaslarıyla, koltuklarıyla dışarıdaki bütün kiri aslında aracın içi barındırıyor."

Peki, Bahadır Güven'in bu şekilde anlattığı ve kirlilik konusunda sokaktan ayırt etmediği araçlarımızı nasıl dezenfekte edeceğiz? Özellikle kişisel hijyenin bu kadar önemli olduğu şu günlerde araçlarımızı nasıl virüslerden uzak tutacağız? Güven bunun yolunu şöyle anlatıyor:

"Öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar var. Burada kullanılacak ürünler çok önemli. Bu işi uzun süredir yapan, belirli bir müşteri profiline ve ürün kalitesine sahip standartları olan firmalar var. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık. Bütün firma sahibi arkadaşlarımızla birlikte belirli kararlar aldık. Zaten kurumsal olarak bilinen firmalar kullandıkları ürünlerle Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı ürünler ve belirli fiyat politikalarıyla kendini gösteriyor. Biz, halkımızın bu hizmete daha rahat ulaşabilmesi için eskiden süregelen fiyatları daha da aşağıya çekerek herkesin ulaşabileceği seviyelere indirdik. Öncelikle dikkat edilmesi gereken; bu hizmeti doğru firmalardan almak. Araçların içerisinde koltuklar, taban, tavan, kapı içleri, döşemeler hepsi kirlenmiş oluyor. Biz bunları antibakteriyel temizlik ürünleriyle ilk önce fırçalarla, süngerlerle, bu işe uygun olan malzemelerle temizleyerek adeta köpük köpük yıkıyoruz. Daha sonra bu kirli suyu vakum aletleriyle çekiyoruz. Bu işlem araba iyice temizlenene kadar devam ediyor. Daha sonra ısı jeneratörleriyle araçların içlerini güzelce kurutuyoruz. Bundan sonra kullandığımız ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı hidrojen peroksit ve gümüş iyonları içeren çok kuvvetli bir dezenfektan. Biz bunu aracın döşemelerine, tabanına, tavanına, ön göğse, kapı içlerine ellerimizin çocuklarımızın temas ettiği bütün noktalara iyice sıkıyoruz ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Bu ürün 15 gün süreyle araçlarda dezenfeksiyonu sağlıyor."

"KLİMALARIN DEZENFEKSİYONU DA ÇOK ÖNEMLİ"

TOBFED Genel Bşk. Yrd. Bahadır Güven araçlarımızın hijyenini sağlamak konusunda klimaların da oldukça önemli olduğuna vurgu yapıyor. Güven, klimaların iç mekanizmasının rutubet ve nem oluşumuna uygun olması, oluşan bu rutubet ile nemin de bakteri, küf ve mantar oluşmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor:

"Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri zaman zaman halkı klima kullanımına bağlı solunum yolları enfeksiyonlarıyla ilgili uyarır. Dolayısıyla klimaların temizliği de oldukça önemli. Biz bu konuda ozon jeneratörlerini kullanıyoruz. Ozon son yıllarda şehirlerin içme sularının sterilizasyonu için kullanılan ve son derece etkili olan bir dezenfektan. O3 molekülü aracın içinde ozon jeneratörüyle üretiliyor. Bu arada araç çalışır vaziyette ve kliması da çalışır vaziyette oluyor. 25 dakika boyunca ozon jeneratöründen çıkan ozon gazı, aracın içinde ve klimanın iç sirkülasyonunda dolaşıyor. Böylece klimanın ulaşamadığımız iç yapısındaki boruları, bütün mekanizması bu ozon vasıtasıyla dezenfekte edilmiş oluyor. Biz hem araçların yaşadığımız bölümlerinin dezenfektasyonunu yapıyoruz, artı klimanın dezenfektasyonunu yapıyoruz. Böylece ailemizle, sevdiklerimizle aracımıza bindiğimizde tamamen hijyenik bir araç sunmuş oluyoruz onlara."

15 GÜNDE BİR YAPTIRMAK GEREKİYOR

TOBFED Genel Bşk. Yrd. Bahadır Güven araç temizliği ve dezenfeksiyon işlemlerinin ortalama 20-25 dakika sürdüğünü söylüyor. Eğer klima temizliği de isteniyorsa 20-25 dakika fazladan zaman gerekiyor. Ayrıca bu temizlik işleminin araçlara 15 günde bir uygulanmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: Bültenler