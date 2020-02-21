Haberler » Güncel » Temiz ve sağlıklı Safranbolu için çalışmalar sürüyor - Haber

Temiz ve sağlıklı Safranbolu için çalışmalar sürüyor

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

21.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:12Temiz ve sağlıklı Safranbolu için çalışmalar sürüyor
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kentin tüm mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerleri ve çevresini yıkarken, mahallelerde de kar sonrası arda kalan tuz kalıntıları sebebiyle yol yıkama çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kentimize yakışır bir şekilde en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından yol yıkama çalışmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temiz ve sağlıklı bir kent hedefiyle ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor" denildi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:24:33