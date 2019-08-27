Haberler» Güncel» Haber

Temizlediği tüfek ateş aldı, karnından vurulan kardeşi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, İbrahim Serhat Ordu'nun temizlediği av tüfeğinin kazara ateş almasıyla kardeşi Abdulkadir Ordu, karnından vuruldu.

27.08.2019 12:09 Temizlediği tüfek ateş aldı, karnından vurulan kardeşi yaralandı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, İbrahim Serhat Ordu'nun temizlediği av tüfeğinin kazara ateş almasıyla kardeşi Abdulkadir Ordu, karnından vuruldu. Ağır yaralanan Ordu, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Olay, sabah saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa yolundaki sanayi sitesinde meydana geldi. Bekçilik yapan İbrahim Serhat Ordu, iddiaya göre, kendisine ait ruhsatlı av tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, kardeşi Abdulkadir Ordu'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Ordu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ordu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ağabey  İbrahim Serhat Ordu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Siverek, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:34   "Balyoz'da kumpas" davası
13:34   "Urartu Müzesi" 9 yıl sonra yeni binasında ziyarete açıldı
13:33   S-400'de ikinci sevkiyat başladı
13:33   S-400'ün ikinci bataryasını taşıyan ilk uçak ankara'da
13:32   Şanlıurfa Kalesi'nin etrafı turizme kazandırılıyor
13:31   Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında ilk duruşmada karar (1)
13:31   Amasya'daki kazıda 2500 yıllık 'posta merkezi' kalıntıları bulundu