Temizliği tescilli Tekirdağ plajlarında "bayram" hareketliliği

Kaynak: AA

MESUT KARADUMAN - Bayram tatili boyunca binlerce turist 7 "mavi bayraklı" plajı bulunan Tekirdağ'ı tercih etti.Tekirdağ'da, "mavi bayrağa" sahip, Altınova, Atatürk Parkı, Marmara Evleri, Mürefte halk plajlarıyla ve Şarköy ilçesindeki 3 halk plajı tatilcilerin bayram tatili boyunca gözdesi oldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporları ile kamp ve karavan turizmini tercih edenlerin ilgisini çeken Tekirdağ'ın, bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.Albayrak, Tekirdağ'ın, Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de tatilcilerin damaklarına hitap ettiğini ifade ederek, "Bayram tatilinin 9 gün olması turizmde hareketlik yaşanmasına neden oldu. Tekirdağ'da turizm de yaşanan bu hareketlilikten nasibini aldı. Özellikle Şarköy, Marmaraereğlisi ilçeleri ile Sultanköy, Hoşköy ve Uçmakdere mahallelerinde yoğunluk yaşandı. 30 bin nüfusu olan Şarköy'ün nüfusu tatilde 300 bine çıktı. Marmaraereğlisi'nin de aynı şekilde nüfusu arttı." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, turizmde yaşanan hareketliliğin herkesi memnun ettiğini dile getirerek Tekirdağ'da 3 ay olan yaz sezonunu 5 aya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi de bayram tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiği aktardı.Çebi, bayram tatilinin sezonun güzel döneme denk geldiğini ve bunun da turizmcinin yüzünü güldürdüğünü belirten Çebi, "Tatil boyunca özellikle Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde yoğunluk yaşandı. Tatilciler özellikle mavi bayraklı plajları tercih etti. Otellerimizin doluluk seviyesi gayet iyiydi." ifadelerini kullandı.