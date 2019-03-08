Temizliğin Profesyoneli: Neta Animal Health

Neta Animal Health firma sahibi Murat Serdar Koç, "Neta Kimya 1994 yılında tamamen Türk sermayesi ile kurulmuş bir firmadır. Öncelikle kendi sektöründe sürekli gelişen AR-GE'sini kendi yapan bunun yanında ortaklarının kimya mühendisi olması sebebiyle büyük bir avantaja sahip olan ve yurt içi ile yurt dışı firmalarıyla rekabet edebilen büyük bir firma haline dönüştü. 4-5 yıldır ihracat olarak da büyük bir ivme yakaladık. Avrupa ve Doğu bölgesi ülkelerine ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." dedi.

"EN İYİ ÜRÜN İÇİN ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUZ"

Murat Serdar Koç, "Neta denizcilikte temiz anlamını taşıyan bir kelimedir. Biz bunu kimyada markalaştırdık. Bunu yaparken en iyi ürünü yapabilmek için sürekli AR-GE çalışmaları yaptık. Kendi sektörümüzde sadece hayvancılık alanında değil temizlik kimyasalları, gıda hijyeni kimyasalları ve hayvancılık kimyasalları gibi birçok sektörün içerisinde bulunuyoruz. Türkiye'deki hayvancılık sektöründeki açığı kapatmak için bu konuda sürekli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞMA

Koç, "Ürünlerimizin Türkiye'nin her bölgesinde kullanılması gerekiyor. Hayvan sağlığı çok önemli. Özellikle çiftliklerdeki sağım ünitelerinin düzgün bir şekilde temizlenmesini sağım ünitelerinin daha hijyen hale getirilmesini ve daha sağlıklı süt haline dönüşmesini sağlamaktayız. Hayvan memesinin sağlığını korumaktayız. Bunun yanında sağım için kullanılan teçhizatların hijyenini de sağlıyoruz." ifadelerini kullandı

İHRACAT HEDEFİ ÇOK BÜYÜK

Neta Animal Health firması yetkililerinden Atakan Koç, "Üniversite hayatından itibaren iş hayatının içerisinde yer alıyorum. Şirketimizin hedeflerine ulaşması ve büyümesi için mücadele ediyorum. Neta olarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Şuan üretim kapasitemizin yüzde 50'si ihracata gidiyor. Biz bu rakamı daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycanve Irak'a ürün satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor." sözlerine yer verdi.