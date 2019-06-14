Temizlik bir kültürdür

İlçe genelinde tespit edilen yıpranmış, eskimiş ve arızalı çöp konteynerlarıarızaları giderildikten sonra dezenfekte edilip boyanarak Gölbaşılıların hizmetine sunuluyor.

Temizliğin bir kültür olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: "Sağlıklı, temiz ve yaşanabilir Gölbaşı için ekiplerimizin rutin çalışmaları devam ederken, yaz aylarına girdiğimiz bu sıcak günlerde kötü koku ve görüntüleri önlemek, hijyenik şartları muhafaza edebilmek amacıyla konteynerlarımızı da tek tek elden geçirip tamir ve dezenfeksiyonlarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.