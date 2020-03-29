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Temizlik çalışmaları devam ediyor

Korona virüsün etkisini göstermeye başladığı ilk dakikadan itibaren tedbirlerini almaya başlayan Adıyaman Belediyesi, oluşturduğu dezenfektan ve temizlik timiyle şehrin her köşesini temizliyor.

29.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:50
Temizlik çalışmaları devam ediyor
Korona virüsün etkisini göstermeye başladığı ilk dakikadan itibaren tedbirlerini almaya başlayan Adıyaman Belediyesi, oluşturduğu dezenfektan ve temizlik timiyle şehrin her köşesini temizliyor.

Bir yandan oluşturduğu deneyimli dezenfektan timiyle şehrin her köşesinde dezenfekte çalışması yapan Adıyaman Belediyesi, diğer yandan da temizlik personeliyle şehrin en işlek cadde ve sokaklarında deterjanlı suyla yıkama çalışması gerçekleştiriyor.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki dezenfekte ve temizlik çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirerek, "Devletimizin aldığı kararlara ilaveten belediye olarak da tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Virüse karşı vatandaşlarımızın temas halinde olduğu her yeri dezenfekte etmek için kurduğumuz ekibimiz ile caddeleri yıkama işlemini gerçekleştiren ekibimiz gece gündüz iş başında. Çünkü bu salgını önlemenin en önemli yolu temizliktir. Bu amaçlar hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayacak şekilde vatandaşlarımızın temas kurduğu her yeri dezenfekte edip, temizlemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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