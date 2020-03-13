Temizlik çalışmaları her yerde
Gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiren temizlik ekipleri ana caddelerin yanı sıra mahalle aralarında bile çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
13.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:19
Özellikle gece saatlerinde mağduriyete sebebiyet vermemek adına caddeleri yıkayıp süpüren ekipler gündüz saatlerinde de belirledikleri ajanda çerçevesinde yaya yollarında ve mahalle aralarında da çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, mevsim şartlarının getirdiği toz ve süprüntüler ve her türlü görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Kaynak: Bültenler
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