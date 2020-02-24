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Temizlik çalışmaları kırsal mahallelerde de aralıksız sürüyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra yaptığı özel çalışmalarla da vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

24.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:09Temizlik çalışmaları kırsal mahallelerde de aralıksız sürüyor
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra yaptığı özel çalışmalarla da vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatı ile "Atmazsan Batmaz" sloganıyla temizlik seferberliği başlatan ekipler, sadece merkez mahallelerde değil kırsal mahallelerde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çöp toplama faaliyetlerinin aksatılmadan yapıldığı temizlik harekatı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı köy meydanları, cami bahçeleri, otobüs durakları gibi noktalarda yıkama ve süpürge makinaları ile çalışma yaparak fark oluşturuyor. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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