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Temizlik ekipleri İnkumu'nda

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İnkumu Tatil Beldesinde kum temizliği, bisiklet ve yürüyüş yolunda yıkama, çöp konteynerleri dezenfekte çalışması yapıldı.

31.07.2019 13:53 Temizlik ekipleri İnkumu'nda
Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İnkumu Tatil Beldesinde kum temizliği, bisiklet ve yürüyüş yolunda yıkama, çöp konteynerleri dezenfekte çalışması yapıldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "İnkumu tatil beldemizde vatandaşlarımızın huzur içerisinde tatil yapması için tüm çevre düzeni, temizlik, alt yapı ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılayarak güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda da binlerce vatandaşımızı ağırlayan Tatil Beldemizde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kum temizliği, bisiklet ve yürüyüş yolunda yıkama, çöp konteynerleri dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmamız ile vatandaşlarımızın toz ve topraktan olumsuz şekilde etkilenmemesi ve tatillerini sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlıyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulduğu her vakit ve kesintisiz hizmetlerimizle halkımızın emrinde olmaya devam ediyoruz" dedi. - BARTIN

Cemal Akın, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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