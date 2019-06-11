Temizlik ekiplerinden piknik alanı ve sahilde hummalı çalışma

Bartın
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İnkumu Tatil Beldesinde piknik alanı, sahil ve caddede temizlik çalışması gerçekleştirildiler.
Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
," Ramazan Bayramında binlerde vatandaşımızı ağırladığımız İnkumu tatil beldemizde temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı piknik alanı ve sahilimiz ekiplerimiz tarafından temizlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu" dedi. - BARTIN
Kaynak: İHA
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