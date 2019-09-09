Haberler» Güncel» Haber

Temizlik estetikle buluşuyor

Kağıthane'de ana cadde ve arterlerde bulunan çöp konteynerleri yenilenmeye başladı.

09.09.2019 16:07 Temizlik estetikle buluşuyor

Kağıthane Belediyesi ilçedeki çöp konteynerlerini yeniliyor. Vatandaşlardan konuyla ilgili gelen talebi değerlendiren Kağıthane Belediyesi, mevcut çöp konteynerlerini modern bir görünüme kavuşturma kararı aldı.

Yeni konteynerler, mevcut konteynerleri içine alacak şekilde tasarlandı. Dış görünüş itibariyle çevreye uyumlu olan yeni konteynerlerin en önemli özelliğiyse koku kirliliğini önleyici ve ayrıştırıcı olması. Yeni konteynerlerde kağıt, metal ve plastiklerin ayrı ayrı atılabilmesi için bölümler bulunuyor.

100'e yakın konteynerin konulmaya başladığı bilgisini veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilerleyen zamanda bu sayının artacağını söyledi.


Kağıthane, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:39   Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler
16:39   Riskli ortaokul yanındaki ilkokulun taşınmasına tepki
16:39   Adıyaman'da bulunan ördek figürlü mozaik
16:39   Adıyaman 3. çevreyolunda çalışmalar sona eriyor
16:39   Cizre'de "Cinsel istismar ve ihmal" semineri düzenlendi
16:38   BM Libya Temsilcisiden Trablus saldırısına ilişkin açıklama
16:38   Bartın'da cinsel istismar iddiası