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Temizlik görevlisi, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

AMASYA'da, belediye temizlik işçisi Murat Gökçe, Yeşilırmak kenarında bulduğu, içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştırdı.

28.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:58 Temizlik görevlisi, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

AMASYA'da, belediye temizlik işçisi Murat , Yeşilırmak kenarında bulduğu, içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştırdı. 

'da belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Gökçe, Yeşilırmak kenarında bulunan oturma alanlarında temizlik yaptığı sırada kadın çantası buldu. Çantanın içini kontrol eden Gökçe, yüklü miktarda para ve değerli eşyaların olduğunu gördü. Gökçe, sahibini bulamadığı çantayı Amasya Belediyesi Müdürlüğü'ne teslim etti. Zabıta, paranın sahibini araştırarak çantanın Arife Öz' ait olduğunu belirledi. 

Haber verilmesi üzerine belediyeye gelen Öz'e çantası teslim edildi. Bulduğu çantayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Murat Gökçe, "Çalışma alanımda görev yaparken, bir çanta buldum. İçerisine baktığımda kredi kartları vardı. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Ben de belediyeye getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.

Çantadan umudunu kestiğini söyleyen Arife Öz ise, "Yeşilırmak kıyısında dolaşırken yorulduğum için oturdum. 15 dakika sonra çantayı unuttuğumu fark ettim. Geri dönüp baktığımda çanta yoktu. Çantadan umudumuzu kesmiştik. Kimliği ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra zabıtadan aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi, Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek çantayı ve parayı teslim aldık" diye konuştu.



Zabıta, Amasya, Gökçe, Güncel

Kaynak: DHA

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