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Temizlik görevlisi bulduğu parayı polise teslim etti

Karabük'te, temizlik görevlisi Dursun Demircan yolda bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.

14.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:55
Temizlik görevlisi bulduğu parayı polise teslim etti
Karabük 'te, temizlik görevlisi Dursun Demircan yolda bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde temizlik görevi yapan Karabük Belediye işçisi Dursun Demircan, temizlik yaptığı sırada yolda cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden Demircan, içerisinde bir miktar para olduğunu fark edince, Beşbinevler Mahallesi Şehit Mehmet Esen Polis Merkezine gitti.

Demircan, içerisinde 800 lira bulunan cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Dermican, temizlik yaptığı sırada cüzdanı bulduğunu hemen polis merkezine gittiğini ifade ederek, "Aklımdan kötü bir niyet geçmedi. Biz alnımızın teriyle ekmeğimizi kazanıyoruz. Cüzdanı bulunca hemen polis merkezine giderek cüzdan ve içerisindekileri teslim ettim" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Esen, Karabük, Polis, 3. Sayfa
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