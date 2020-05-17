TEMİZLİK GÖREVLİSİ KALDIRIM TAŞLARI ARASINDAKİ İZMARİTLERİ ELLERİYLE TOPLADI

ZEYTİNBURNU'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan izmaritleri elleriyle topladı.

17.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:19
ZEYTİNBURNU'nda temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan izmaritleri elleriyle topladı. O anlara ait fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Zeytinburnu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Cevat Gençoğlu, kaldırım taşları arasında sıkışan sigara izmaritlerini yere eğilip elleriyle topladı. Evinin balkonundan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş sosyal medyada paylaştı. Gençoğlu'nun sigara izmaritlerini topladığı ana ait fotoğraf sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medyada fotoğrafı gören Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cevat Gençoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Sosyal medya hesabından telefon görüşmesini paylaşan Arısoy Fotoğrafını sosyal medyada gördüm, çok hoşuma gitti. Yaptığın işi severek yaptığını görmek beni çok mutlu etti. Bir arzun olursa beni ara dedi.
Temizlik görevlisi Cevat Gençoğlu Yerleri süpürüyordum. Yerde izmaritler vardı. Süpürge ile çıkmadığı için elimle topladım. 10 yıldır bu işi severek yapıyorum. dedi. TEMİZLİK GÖREVLİSİ KALDIRIM TAŞLARI ARASINDAKİ İZMARİTLERİ ELLERİYLE TOPLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel, Haber

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