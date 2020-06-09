Temizlik görevlisi yılanı eliyle yakaladı
Arnavutköy'de, bir temizlik görevlisinin 1,5 metrelik yılanı yakalama anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.
09.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:08
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Piri Reis İlkokulu önünde çalışan temizlik görevlisi, karşısına çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı eliyle yakaladı.
Vatandaşlar tarafından görüntülenen o anlarda, temizlik görevlisi süpürgesiyle kafasından tuttuğu yılanı kuyruğundan eliyle yakalayarak belediye ekiplerine haber verdi.
Yılanın, ekipler tarafından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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